فرانس فوتبول تعلن قائمة أفضل المدربين

كشفت مجلة فرانس فوتبول اليوم الإثنين عن قائمتها لأفضل المدربين في تاريخ كرة القدم، حيث جاء على رأسها المدرب الهولندي رينوس ميتشيلز، كما ضمت أيضاً كل من يوهان كرويف وبيب غوارديولا ضمن الخمسة الأوائل.

وأشارت المجلة الفرنسية أن رينوس ميتشيلز يستحق أن يكون المدرب الأفضل في تاريخ كرة القدم بفضل الكرة الشاملة التي كان يقدمها، على حد تعبيرها.

وقاد ميتشيلز نادي أياكس الهولندي للتتويج بقلب دوري أبطال أوروبا، كما توج مع المنتخب الهولندي بكأس أمم أوروبا وفاز مع برشلونة الإسباني بلقب الدوري المحلي، بالإضافة إلى العديد من الانجازات الأخرى.

وجاء في المرتبة الثانية لقائمة “فرانس فوتبول” الإسكتلندي إليكس فيرغسون الذي قضى مسيرته التدريبية بأكملها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وفاز معه بـ 38 لقباً، من بينها 17 لقباً في الدوري الإنجليزي ولقبين في دوري أبطال أوروبا.

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فيما جاء في المركز الثالث الإيطالي أريجو ساكي الذي ساهم في تغيير شكل الكرة الإيطالية، وفاز مع نادي إيه سي ميلان بلقب وحيد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

واعتمدت المجلة الفرنسية لاختيار المدربين الذين ضمتهم القائمة على عدة معايير، من بينها عدد البطولات التي حققها كل مدرب مع الأندية والخطط الفنية الذي كان يتبعها والإرث الذي خلفه للكرة العالمية وشخصيته والتأثير الذي أحدثته مسيرته.

وجاء الإسباني بيب غوارديولا والهولندي يوهان كرويف ضمن الخمسة الأوائل في القائمة بفضل مساهماتهما الكبيرة في تطوير الأداء الهجومي وتاريخهما الحافل مع برشلونة.

واحتل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي لريال مدريد، المركز 22 في قائمة فرانس فوتبول للمدربين الأفضل في تاريخ كرة القدم.