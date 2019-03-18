الزمالك يتلقى صدمة قوية قبل لقاء الأهلي بغياب مدافعه

أصبح محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مُهدد بالغياب عن الأبيض أمام الأهلي، في قمة الدوري 30 من الشهر الجاري، في حالة حصوله على بطاقة صفراء خلال مواجهة المقاولون العرب.

ويلتقي الزمالك مع نظيره المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في السابعة مساءً، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدوري.