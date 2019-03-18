حارس الزمالك يطير إلى إسبانيا

نشر عمر صلاح، حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك، على صفحته الشخصية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة من مطار القاهرة، وهو متجهًا إلى إسبانيا، من أجل الانضمام للمنتخب الأوليمبي.
ويستعد الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، الأربعاء المقبل على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن منافسات الجولة 25 لبطولة الدوري.
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