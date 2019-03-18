فرج عامر ينشر نتيجة تحليل المخدرات الخاصة به

نشر المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة نتيجة تحليل المخدرات الخاصة به عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك. وكتب عامر تحليل المخدرات علي الجميع حتى ولو كان رئيس النادى مشيرا الي ان جميع العاملين سيخضعون لتحليل المخدرات داخل النادى. ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص توقيع تحاليل المخدرات علي العاملين بأجهزة الدولة.

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