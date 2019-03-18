الجزيرة يقهر الاهلي ويتوج بكأس مصر لكرة السلة

توج فريق الجزيرة بكأس مصر لكرة السلة للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على الأهلي في المباراة النهائية للبطولة التي جرت بصالة 6 أكتوبر، بنتيجة 80-79. التي جرت بصالة 6 أكتوبر، بنتيجة 80-79. وشهدت المباراة إثارة كبيرة في معظم أوقاتها، وخرج الوقت الأصلي بنتيجة 68-68، ليمتد اللقاء إلى شوط إضافي حسمه الجزيرة في الثواني الأخيرة. وحقق فريق سبورتنج المركز الثالث بعد فوزه على الاتحاد السكندري، بنتيجة 81-75.

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