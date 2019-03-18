المنتخب الأولمبي يخوض مرانه الأول بمعسكر إسبانيا

أدى المنتخب الأولمبي أولي تدريباته اليوم بإسبانيا استعدادا للقاء نظيره الأمريكي الجمعة المقبل وأمام هولندا يوم ٢٦ مارس الجاري.

جاء التدريب قويا وحماسيا قسمه الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب إلي ثلاث فقرات بدأت بالجزء البدني ثم جمل تكتيكية وأنهاه بتقسيمة .. وخضع ثلاثي حراس المرمي لتدريبات قوية تحت إشراف أسامة عبدالكريم مدرب الحراس، وظهر جميع اللاعبين

من جانبه أكد رمضان صبحي كابتن الفريق أنه فخور بالتواجد مع المنتخب الأولمبي وانه رهن إشارة إي فريق يرتدي قميص منتخب مصر .

واضاف أنه يحلم مع زملائه باللعب في أولمبياد طوكيو بعد أن شارك من قبل في المونديال والأمم الافريقية. بدأت بالجزء البدني ثم جمل تكتيكية وأنهاه بتقسيمة .. وخضع ثلاثي حراس المرمي لتدريبات قوية تحت إشراف أسامة عبدالكريم مدرب الحراس، وظهر جميع اللاعبينبمستوي مميز.من جانبه أكد رمضان صبحي كابتن الفريق أنه فخور بالتواجد مع المنتخب الأولمبي وانه رهن إشارة إي فريق يرتدي قميص منتخب مصر .واضاف أنه يحلم مع زملائه باللعب في أولمبياد طوكيو بعد أن شارك من قبل في المونديال والأمم الافريقية.

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