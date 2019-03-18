نجم توتنهام يشعل الصراع بين يوفنتوس وريال مدريد

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي في مفاوضات قوية للحصول على الدنماركي كريستيان اركسن نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتسعي إدارة البيناكونيري للظفر بخدمات اللاعب بعد تألقه مع السبيرز خلال الصيف المقبل وفقًا لما ذكرته صحيفة "كالتشيو ميركاتو الإيطالية".

ويتنافس ناديا يوفنتوس وريال مدريد للظفر بخدمات

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اللاعب في الصيف المقبل وذلك بعدما أبدي زين الدين زيدان المدير الفني للأخير إعجابه بإمكانيات اللاعب في التفرة التدريبية الاولي له مع الملكي وهو ما سيشعل الصراع بينها في الصيف المقبل.

توتنهام لم يغلق باب المفاوضات مع الأنداية

الراغبة في ضم اللاعب في الصيف المقبل، لاسيما وأن عقد كريستيان اركسن سينتهي العام المقبل، الأمر الذي سيدفع إدارة النادي الإنجليزي للتفريط في اللاعب للحصول على عائد مادي، وذلك إن لم يمدد الدولي الدنماركي عقده مع السبيرز.

كريستيان اركسن البالغ من العمر 27 عامًا سجل هذا الموسم سبعة أهداف مع فريقه بواقع خمسة في الدوري الإنجليزي وهدفين في دوري أبطال أوروبا.