نجم توتنهام يشعل الصراع بين يوفنتوس وريال مدريد

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي في مفاوضات قوية للحصول على الدنماركي كريستيان اركسن نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتسعي إدارة البيناكونيري للظفر بخدمات اللاعب بعد تألقه مع السبيرز خلال الصيف المقبل وفقًا لما ذكرته صحيفة "كالتشيو ميركاتو الإيطالية".
ويتنافس ناديا يوفنتوس وريال مدريد للظفر بخدمات
توتنهام لم يغلق باب المفاوضات مع الأنداية
كريستيان اركسن البالغ من العمر 27 عامًا سجل هذا الموسم سبعة أهداف مع فريقه بواقع خمسة في الدوري الإنجليزي وهدفين في دوري أبطال أوروبا.
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