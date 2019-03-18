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عامر يتعرض للإصابة في مران منتخب مصر استعداداً للنيجر

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ادى اليوم المنتخب الوطني تدريباته خلال معسكره المقام منذ الامس بمدينة برج العرب بالإسكندرية استعداداً لمباراته مع منتخب النيجر في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة

الامم الافريقية والمقرر لها يوم 23 مارس الجاري بالنيجر .
وبدأ المران في السادسة والنصف بمشاركة 18 لاعبًا وتنوع
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المران مابين الجانب البدني والفني والخططي وإستمر قرابة الساعتين وظهر اللاعبون بحالة فنية جيدة .
وتعرض الحارس عامر عامر للاصابة بكدمة في الركبة وخرج من المران لتلقي العلاج وسوف يحدد الجهاز الطبي مدي الاصابة.
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