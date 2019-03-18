أكد محمد عودة المدير الفني لبتروجت انه يواجه صعوبات عديدة منذ توليه مسئولية القيادة الفنية لفريقه بسبب ضغط المباريات التي لعبها قبل التوقف الأخيرحيث لعب 4 مباريات في 12 يومًا.
وأضاف ضغط مباريات ثم الحصول علي راحة طويلة ينعكس سلبًا حتى مع
وقال سنحاول خلال المباريات الودية لفريقه تجربة عدد من الاعبين الذين يحاول الوقوف على مستواهم قبل الدفع بهم في اللقاءات المقبلة بالدوري في ظل تلاحم المباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب بتروجت: نواجه صعوبات والوديات للوقوف على مستوى اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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