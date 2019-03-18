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مدرب بتروجت: نواجه صعوبات والوديات للوقوف على مستوى اللاعبين

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أكد محمد عودة المدير الفني  لبتروجت انه يواجه صعوبات عديدة منذ توليه مسئولية القيادة الفنية لفريقه بسبب ضغط المباريات التي لعبها قبل التوقف الأخير

حيث لعب 4 مباريات في  12 يومًا.

وأضاف ضغط مباريات ثم الحصول علي راحة طويلة ينعكس سلبًا حتى مع

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تكثيف التدريبات لان ضغط المباريات الرسمية  يختلف عن التدريبات.

وقال سنحاول خلال المباريات الودية  لفريقه تجربة عدد من الاعبين  الذين يحاول الوقوف على مستواهم قبل الدفع بهم في اللقاءات المقبلة بالدوري في ظل تلاحم المباريات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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