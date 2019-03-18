محمود أبو الدهب : احترفت في النمسا بالصدفة وبدون رغبتي

أكد محمود أبو الدهب مدافع النادي الأهلي الأسبق، إن لم يكن يرغب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي.
وقال أبو الدهب في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر اذاعةنجوم اف ام : احترافي بالنمسا جاء بالصدفة، كان هناك وفد من النادي متواجد لمتابعة هشام حنفي، وشاهدني بالصدفة.
وتابع : تحدثت مع هولمان في
واردف : لم أكن ارغب في الاحتراف من الاساس ولكن اجبرت على ذلك، بعدما تحدثت مع صالح سليم وابلغته برغبتي في البقاء، فوجئت بانهاء اجراءات احترافي.
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