بتروجت في بروفة ودية أمام المصري السبت المقبل

يلتقي فريق بتروجت بقيادة مدربه محمد عودة مع نظيره المصري يوم السبت المقبل بستاد بور سعيد في اطار الإستعداد للقاء بيراميدز يوم 1 ابريل المقبل في الجولة 27 لدوري الممتاز. للقاء بيراميدز يوم 1 ابريل المقبل في الجولة 27 لدوري الممتاز. كما يواجه الفريق البترولي نظيره الإنتاج الحربي يوم 25 مارس الحالي في اطار نفس الإستعدادات. يذكر ان بتروجت كان قد خسر لقاءين الاخرين في الدوري امام الجونة بهدف والأهلي برباعية نظيفة.

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