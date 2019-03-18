اللجنة الأولمبية تنظم ورشة عمل حول إعادة التأهيل وإصابات الملاعب

يعقد في الحادية عشر ظهر غدا الثلاثاء بمقر اللجنة الأولمبية المصرية مؤتمر توقيع عقد بروتوكول تعاون بين اللجنة الأولمبية المصرية وعيادات أمستردام كلينيك الهولندية. يعقب مؤتمر توقيع البروتوكول ورشة عمل بعنوان " القياسات وإعادة التأهيل وإصابات الملاعب طبقا للمعايير الهولندية" ، والتي تستمر حتى الساعة الواحدة ظهر غدا الثلاثاء. بعنوان " القياسات وإعادة التأهيل وإصابات الملاعب طبقا للمعايير الهولندية" ، والتي تستمر حتى الساعة الواحدة ظهر غدا الثلاثاء. ووجهت اللجنة الأولمبية المصرية الدعوة لجميع الاتحادات والهيئات الرياضية من أجل المشاركة في ورشة العمل بدعوة الأجهزة الطبية والأجهزة الفنية واللاعبين لحضور ورشة العمل غدا من أجل شرح طرق القياسات وإعادة التأهيل واصابات الملاعب طبقا للمعايير الدولية الهولندية والاستفادة من هذه الخبرات.

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