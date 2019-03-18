إصابة جديدة تضرب الإسماعيلي بشأن محمد مجدي

قال الدكتور صالح الشامى أن محمد مجدى حارس المرمى تعرض للإصابة وذلك عقب مشاركته فى مواجهة الافريقى التونسى بالجولة الختامية لمرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وأضاف أن اللاعب يعاني من شرخ فى الأصبع ويحتاج حارس الفريق لفترة تأهيل تستمر على الأقل لمدة أسبوعين ، قبل أن يصبح جاهزا

للمشاركة مع الفريق.

أكمل طبيب الدراويش بأن الرباعى محمود متولى وأسامة إبراهيم وعماد حمدى ومحمد مجدى يخضعون لبرنامج تأهيلى مكثف بجانب اختبار طبى للوقوف على مدى جاهزيتهم للقاء انبى المقبل بالدورى المصري .