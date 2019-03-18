رياضة | ميسي يخطف الأضواء في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يخطف الأضواء في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني الأضواء في فالديباس المدينة الرياضية لنادي ريال مدريد مع المنتخب الأرجنتيني الأول.

وخطف ميسي الأضواء خلال ظهوره في المدينة الرياضية لريال مدريد تحضيراً استعدادا لمواجهة فنزويلا الودية يوم الجمعة المقبل.

وشارك ميسي في عمليات الإحماء داخل إحدى ملاعب المدينة الرياضية لنادي ريال مدريد، بينما غاب 5 لاعبين عن التدريبات.

ويعد أبرز الغائبين عن المنتخب مدافع مانشستر سيتي نيكولاس أوتامندي والذي تعرض لالتواء في كاحل القدم اليسرى خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام سوانزي سيتي، السبت الماضي، في ربع نهائي كأس الاتحاد.