رياضة | سيميوني يحرم برشلونة من "جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيميوني يحرم برشلونة من "جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ربطت تقارير صحفية إسبانية عن عزم نادي برشلونة التعاقد مع أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن برشلونة وضع احتمالية عقد صفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد بالحصول على خدمات جريزمان في نظير رحيل كوتينيو للروخي بلانكوس.

واضاف الموقع، أن سيميوني يرفض فكرة التعاقد مع كوتينيو حيث طلب المدرب التعاقد من قبل مع عثمان ديمبلي من برشلونة.

ويحلم برشلونة بالتعاقد مع جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد والذي يفكر في الرحيل بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا وعدم تحقيق الألقاب مع سيميوني.