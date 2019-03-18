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رياضة | سيميوني يحرم برشلونة من "جريزمان

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ربطت تقارير صحفية إسبانية عن عزم نادي برشلونة التعاقد مع أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن برشلونة وضع احتمالية عقد صفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد بالحصول على خدمات جريزمان في نظير رحيل كوتينيو للروخي بلانكوس.

واضاف الموقع، أن سيميوني يرفض فكرة التعاقد مع كوتينيو حيث طلب المدرب التعاقد من قبل مع عثمان ديمبلي من برشلونة.

 ويحلم برشلونة بالتعاقد مع جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد والذي يفكر في الرحيل بعد خروج الفريق من وعدم تحقيق الألقاب مع سيميوني.

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