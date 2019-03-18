رياضة | ريال مدريد يفاجيء محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يفاجيء محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يضع نادي ريال مدريد الاسباني، محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، على قائمة الصفقات التي يرغب في التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب رفقة الريدز.

وأكدت صحيفة "دون بالون" أن ريال مدريد يضع محمد صلاح كـ"بديل" للتعاقد معه حال فشل التعاقد مع البلجيكي "هازارد" لاعب تشيلسي الإنجليزي وذلك بناءًا على رغبة زين الدين زيدان مدرب الفريق، مؤكدة أن النادي الملكي يرصد 150 مليون يورو لضم النجم المصري.

ويقدم محمد صلاح عروضًا قوية رفقة ليفربول الإنجليزي وسجل 17 هدفًا يحتل بها المركز الثاني في قائمة هدافي البريميرليج بفارق هدف عن سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي "المتصدر" بـ 18 هدفًا.

وذكرت الصحيفة الاسبانية أن "صلاح" كان على رادار ريال مدريد الصيف الماضي لكن الصفقة لم تتم.