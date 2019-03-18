رياضة | عاجل.. زيدان يطلب التعاقد مع "ماني" بشكل رسمي

وأوضحت المجلة أن المدرب الفرنسي زيدان كان قد طلب من إدارة الريال التعاقد مع جناح ليفربول الموسم الماضي والآن أعاد طلبه.

وذكرت مجلة فرانس فوتبول أن زيدان مهتم بالتوقيع مع ساديو ماني جناح ليفربول في الصيف المقبل ، لتدعيم الخط الهجومي للميرينجي بالموسم الجديد.

ورغم تألق محمد صلاح وحصوله على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج بالموسم الماضي ، لكن زيدان لم يغير رأيه ، لا على اللاعب ماني ولا على الاهتمام الذي يوليه له ، وقدم طلبًا رسميًا لإدارة الريال بضم النجم السنغالي في الميركاتو الصيفي القادم.

وكشفت المجلة الشهيرة أبرز أرقام ماني هذا الموسم ، موضحة أنه يمتلك 49% نسبة دقة تسديداته على المرمى، حيث لم يسدد خارج إطار المرمى سوى 34 مرة من أصل 69.

ووصل ماني إلى هدفه رقم 40 مع الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، كما سجل 20 هدفًا إلى الآن في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري.

كما حقق ماني رقما قياسيًا متمثلًا أكبر عدد من الأهداف للاعب سنغالي في موسم واحد من الدوري الإنجليزي، متخطيا مواطنه ديمبا با صاحب الـ16 هدفاً في موسم 2011- 2012.