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رياضة | عاجل.. زيدان يطلب التعاقد مع "ماني" بشكل رسمي

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أفادت تقارير صحفية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني ، قدم طلبًا رسميًا لإدارة الفريق الملكي ، من أجل التعاقد مع نجم الإنجليزي ساديو ماني في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت مجلة فرانس فوتبول أن زيدان مهتم بالتوقيع مع ساديو ماني جناح ليفربول في الصيف المقبل ، لتدعيم الخط الهجومي للميرينجي بالموسم الجديد.

وأوضحت المجلة أن المدرب الفرنسي زيدان كان قد طلب من إدارة الريال التعاقد مع جناح ليفربول الموسم الماضي والآن أعاد طلبه.

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ورغم تألق محمد صلاح وحصوله على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج بالموسم الماضي ، لكن زيدان لم يغير رأيه ، لا على اللاعب ماني ولا على الاهتمام الذي يوليه له ، وقدم طلبًا رسميًا لإدارة الريال بضم النجم السنغالي في الميركاتو الصيفي القادم.

وكشفت المجلة الشهيرة أبرز أرقام ماني هذا الموسم ، موضحة أنه يمتلك 49% نسبة دقة تسديداته على المرمى، حيث لم يسدد خارج إطار المرمى سوى 34 مرة من أصل 69.

ووصل ماني إلى هدفه رقم 40 مع الريدز في بطولة الممتاز ، كما سجل 20 هدفًا إلى الآن في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري.

كما حقق ماني رقما قياسيًا متمثلًا أكبر عدد من الأهداف للاعب سنغالي في موسم واحد من الدوري الإنجليزي، متخطيا مواطنه ديمبا با صاحب الـ16 هدفاً في موسم 2011- 2012.


ويعد ماني ثاني أفضل هداف في البريميرليج هذا الموسم برصيد 17 هدفًا ، من بينها 9 أهداف خلال عام 2019 فقط.

كما سجل ماني 11 هدفًا في آخر 11 مباراة له مع الريدز ضمن جميع المسابقات.

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