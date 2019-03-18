رياضة | عاجل.. زيدان يطلب التعاقد مع "ماني" بشكل رسمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. زيدان يطلب التعاقد مع "ماني" بشكل رسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكرت مجلة فرانس فوتبول أن زيدان مهتم بالتوقيع مع ساديو ماني جناح ليفربول في الصيف المقبل ، لتدعيم الخط الهجومي للميرينجي بالموسم الجديد.
وأوضحت المجلة أن المدرب الفرنسي زيدان كان قد طلب من إدارة الريال التعاقد مع جناح ليفربول الموسم الماضي والآن أعاد طلبه.
وكشفت المجلة الشهيرة أبرز أرقام ماني هذا الموسم ، موضحة أنه يمتلك 49% نسبة دقة تسديداته على المرمى، حيث لم يسدد خارج إطار المرمى سوى 34 مرة من أصل 69.
كما حقق ماني رقما قياسيًا متمثلًا أكبر عدد من الأهداف للاعب سنغالي في موسم واحد من الدوري الإنجليزي، متخطيا مواطنه ديمبا با صاحب الـ16 هدفاً في موسم 2011- 2012.
ويعد ماني ثاني أفضل هداف في البريميرليج هذا الموسم برصيد 17 هدفًا ، من بينها 9 أهداف خلال عام 2019 فقط.
كما سجل ماني 11 هدفًا في آخر 11 مباراة له مع الريدز ضمن جميع المسابقات.