رياضة | روما يهاجم مونشي بعد رحيله لإشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روما يهاجم مونشي بعد رحيله لإشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم جيمس بالوتا رئيس نادي روما الإيطالي، الأسباني مونشي المدير الرياضي السابق لذئاب العاصمة والذي رحل عن الفريق خلال الأيام الماضية.

وقال بالوتا في تصريحات لموقع روما الرسمي، فوجئت بتصريحات مونشي عندما قال أنه يريد العمل بطريقة معينة وأنا أردت طريقة أخرى.

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وتابع، أقدر مونشي كثيرا، لكن منذ البداية كنت واضحا بشأن الاتجاه الذي نريده في روما، ولهذا السبب انفقنا الكثير من المال للتعاقد مع مونشي.

وواصل، لقد منحت الأسباني جميع الصلاحيات كاملة بنسبة 100%، لتعيين المدرب والجهاز الفني والأداري الذي يريده، بالإضافة لتوليه مسئولية الكشف عن المواهب والتعاقد معهم، لكن أنظر إلى نتائجنا الأن، من الواضح أن طريقته لم تنجح.

وعاد مونشي إلى إشبيلية الأسباني مرة أخرى، بعدما غادر روما بسبب عدم التوافق بين طريقته وطريقة نادي روما على حد وصفه.