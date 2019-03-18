رياضة | إفريقيا للطائرة سيدات.. الأهلي يفوز على «USFA» البوركيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إفريقيا للطائرة سيدات.. الأهلي يفوز على «USFA» البوركيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حققن سيدات الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي، فوزًا هامًا على فريق يو إس إف إيه بطل بوركينا فاسو، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ببطولة افريقيا للأندية للكرة الطائرة سيدات، التي تقام بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وفازت سيدات الأهلي على "USFA" بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25-12)، (25-14)، و(25-12).

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد حامل لقب المسابقة إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما ظل بطل بوركينا فاسو متذيلا للترتيب بدون أي نقاط.

ويتواجد الأهلي ويو إس إف إيه البوركيني في المجموعة الأولى، التي تضم الجمارك النيجيري وكانون الكونغولي.

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من جانبه قال حمدي الصافي، المدير الفني للفريق أنه يسعى لمشاركة جميع اللاعبات خلال دور المجموعات، قبل الدخول في مرحلة الأدوار الإقصائية، مؤكدًا أنه يطمح أن يتمكن الفريق من تحقيق البطولة الإفريقية العاشرة.

ووتابع حمدي الصافي خلال تصريحاته لقناة ناديه قائلًا:" سعيد بتحقيق الفوز الثاني على التوالي، والأداء سيكون أفضل في المباريات المُقبلة، مع تثبيت التشكيل".

وعن سوء مرحلة الاسقبال في المباراة قال:" بالفعل اليوم كنا نعاني في مركز الاستقبال، أسعى مع الجهاز الفني لحل هذه الصغرة بالفريق، ومع ثبات التكشيل سيكون في تحسن كبير".

ووجه المدير الفني للفريق رسالة لجماهير الأهلي قائلًا:" دائمًا جمهور الأهلي يكون خلف فريق في جميع الألعاب، نسعى أن نكون عند حسن ظنهم، وتحقيق البطولة بمساندتهم".