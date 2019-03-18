رياضة | لا تراجع ولا استسلام.. يوفنتوس مصمم على ضم صفقة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لا تراجع ولا استسلام.. يوفنتوس مصمم على ضم صفقة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي، يسعي للتعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن يوفنتوس سيضع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، تحت "الميكروسكوب" خلال مواجهة منتخب بلاده أمام ألمانيا، في المباراة الودية التي ستجمع الفريقين، كما سيرسل مندوب لمتابعة اللاعب في مبارياته مع الفريق الهولندي.

ويعد ماتياس دي ليخت، محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، خاصة برشلونة الإسباني والذي يسعي بقوة للحصول على خدماته، بالإضافة لباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكر الموقع الإيطالي أن مينو رايولا وكيل أعمال دي ليخت، هو أيضًا وكيل أعمال مويس كين مهاجم يوفنتوس، الذي يُقال بأنه قريب من الانتقال إلى أياكس على سبيل الإعارة، مما قد يسهل من انضمام دي ليخت للبيانكونيري.