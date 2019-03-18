رياضة | أبو الدهب : احترفت في النمسا "بالصدفة".. وفاروق جعفر رشحني لمركز المدافع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو الدهب : احترفت في النمسا "بالصدفة".. وفاروق جعفر رشحني لمركز المدافع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمود أبو الدهب مدافع النادي الاهلي الأسبق، انه لم يكن يرغب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وقال ابو الدهب في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام : احترافي بالنمسا جاء بالصدفة، كان هناك وفد من النادي متواجد لمتابعة هشام حنفي، وشاهدني بالصدفة.

وتابع : تحدثت مع هولمان في ذلك الوقت الذي رفض الفكرة واكد لي انني سوف احترف في ألمانيا، وهذا افضل لي

Advertisements

واردف : لم اكن ارغب في الاحتراف من الاساس ولكن اجبرت على ذلك، بعدما تحدثت مع صالح سليم وابلغته برغبتي في البقاء، فوجئت بانهاء اجراءات احترافي.

وعن مسيرته مع الزمالك قال: بدأت مع الزمالك، خوضت الاختبارات تحت قيادة الخواجة، تحدثت مع اخي مصطفى واخبرته بتوقيعي على استمارة الاختبار بالنادي فقال لي انني بهذا الاجراء وقعت للزمالك.

واضاف : ذهبت بعد ذلك للنادي وطلبت اللعب في مركز المهاجم ولكن رفض فاروق جعفر وحدد لي مركز المدافع بسبب تكويني الجسماني.

واكمل : اكتشفت بعد ذلك ان النادي يرغب في ضمي بدون ان اشارك رفضت ذلك وقررت الرحيل لنادي المريخ البورسعيدي.