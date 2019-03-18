رياضة | قبل منتخب مصر.. منتخبات آثارت جدلًا بسبب تصميمات قمصانها "العجيبة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل منتخب مصر.. منتخبات آثارت جدلًا بسبب تصميمات قمصانها "العجيبة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آثار التصميم الجديد لقميص منتخب مصر الأول جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي فور إزاحة إتحاد الكرة المصري الستار عنه مساء اليوم الاثنين..

قميص منتخب مصر الجديد من انتاج شركة "بوما" العالمية والمتعاقدة مع إتحاد الكرة لمدة 4 سنوات بداية من العام الحالي، وحتي عام 2022، ويتكون من اللون الأحمر الكامل مع وجود بعض "التمويجات" من درجة مختلفة من اللون، بينما جاء الزي البديل باللون الأبيض، ولم يُرضي القميص الجديد طموحات الجماهير المصرية والتي كانت تنتظر تصميمًا يليق بقيمة وتاريخ منتخبنا الوطني.

وظهرت على مدار سنوات طويلة العديد من قمصان المنتخبات الوطنية في العديد من البلاد آثارت جدلًا واسعًا خلال البطولات المختلفة، وذلك سواء بسبب كون تصميمات تلك القمصان غريبة أو سيئة بالنسبة للسائد في تلك الفترات وأحدثت هذه التصميمات صدمة كبيرة وانقسامات واسعة بين جمهور تلك المنتخبات وقتها.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أسوأ تصميمات قمصان المنتخبات التي آثارت جدلًا واسعًا:

- الاتحاد السوفيتي 1970:

جاء تصميم منتخب الاتحاد السوفيتي عام 1970 سيئًا حيث جاء باللون الأحمر مع وجود بعض التداخلات البيضاء، تبدو كأنها بقع لنوع من دهانات الحوائط، ولم يكن التصميم مألوفًا.

- بلجيكا 1982:

قميص منتخب بلجيكا عام 1982 من اسوأ تصميمات قمصان لمنتخبات كرة القدم وجاء باللون الأحمر مع خطين باللون الأصفر على الأجناب.

- نيجيريا 1994:

فاجئ منتخب نيجيريا جمهوره في بطولة كأس العالم 1994 وظهر بقميص من تصميم غريب، يتكون من اللون الأبيض مع وجود بعض التمويهات والأشكال باللون الأسود، ليبدو من بعيدًا وكأنه مثل طاولة "الشطرنج".

- أمريكا 1994:

ظهر منتخب أمريكا في مونديال 1994 بقميص باللون الأزرق ولكن عابه وجود نجوم العلم الأمريكي عليه بشكل كبير ومبالغ فيه جعل التصميم غير مقبول لدي بعض الجماهير.

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- المكسيك 1998:

قميص منتخب المكسيك في كأس العالم 1998 من القمصان التي آثارت جدلًا وقت ظهورها بسبب سوء التصميم.

- الكاميرون 2002:

ظهر منتخب الكاميرون عام 2002 بقميص "بدون أكمام" يشبه قمصان لاعبي كرة السلة

- الكاميرون 2006:

في تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لمونديال ألمانيا 2006 لعب المنتخب الكاميروني بزي مكون من قطعة واحدة " الفانلة + الشورت هم قطعة واحدة " إلا أنه أثار استياء القائمين على اللعبة في إفريقيا وطلبوا تغييره والعودة للزي المعتاد.

- نيجيريا 2018:

استوحي منتخب نيجيريا تصميم قميصه الاحتياطي في كأس العالم 2018، من تصميم قيصه في مونديال 1994 ، وجاء باللون الأبيض مع خطوط خضراء وبيضاء متقاطعة، وخطوط سوداء وبيضاء على جانبيه.

- بيتر شمايكل:

قميص حارس مرمي منتخب الدنمارك بيتر شمايكل في يورو 1992 من القمصان التي آثارت جدلًا، وجاء القميص مقسم عدة مربعات بألوان مختلفة.

- خورخي كامبوس:

حارس مرمي منتخب المكسيك خورخي كامبوس اعتاد الظهور مع منتخب بلاده بقميص يتشكل من مجموعة من الألوان الزاهية المتداخلة.