رياضة | ميسي يبتعد عن مبابي ورونالدو في صدارة الحذاء الذهبي

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تمكن الأرجنتيني ليو ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، من التقدم على أقرب ملاحقيه الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في الصراع على الحذاء الذهبي.

اللاعب الأرجنتيني، بات في رصيده 29 هدفاً أي أكثر بثلاث أهداف من الفرنسي كيليان مبابي، الذي يليه برصيد 26 هدفا.

بينما حل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، بالمركز الرابع برصيد 19 هدفا، خلف فابيو لاعب سامبدوريا الإيطالي، والذي يمتلك 21 هدفا.

وجاء التصنيف الحالي للحذاء الذهبي كالآتي:-

1. ليو ميسي (برشلونة) 29 هدفا

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2. كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 26 هدفا

3- فابيو كوجلياريلا (سمبدوريا) 21 هدفا

4- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 19 هدفا

5- كرزيستوف بيتيك (جنوى) 19 هدفا

6- سيرجيو اجويرو (مانشستر سيتي) 18 هدفا