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رياضة | تجاهل "صلاح".. راشفورد يحدد أفضل 3 مهاجمين في الدوري الإنجليزي

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كشف ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد عن أفضل 3 مهاجمين في الدوري الإنجليزي.

 

وقال راشفورد في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "أعتقد أن أفضل مهاجم صريح هو سيرجيو أجويرو، فهو يسجل الكثير من الأهداف حتي إن لن يكن في أفضل مستوياته.

 

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وأضاف: "أيضا هاري كين تمركزه وتحركاته رائعة، هو لاعب ماهر جدا، مثل بيير إيميريك أوباميانج"

 

وتجاهل "راشفورد" اللاعب المصري، محمد صلاح، نجم ، رغم فوزه بجائزة هداف وأفضل لاعب بالبريميرليج، في الموسم الماضي..

 

وعن مثله الأعلي في مانشستر يونايتد: "رايان جيجز، ونيكي بات، وبول سكولز، وجاري نيفيل، كانوا مثالًا للكثير من اللاعبين الشباب، وسيظلون كذلك".

 

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