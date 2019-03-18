رياضة | تجاهل "صلاح".. راشفورد يحدد أفضل 3 مهاجمين في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجاهل "صلاح".. راشفورد يحدد أفضل 3 مهاجمين في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد عن أفضل 3 مهاجمين في الدوري الإنجليزي.

وقال راشفورد في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "أعتقد أن أفضل مهاجم صريح هو سيرجيو أجويرو، فهو يسجل الكثير من الأهداف حتي إن لن يكن في أفضل مستوياته.

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وأضاف: "أيضا هاري كين تمركزه وتحركاته رائعة، هو لاعب ماهر جدا، مثل بيير إيميريك أوباميانج"

وتجاهل "راشفورد" اللاعب المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول، رغم فوزه بجائزة هداف وأفضل لاعب بالبريميرليج، في الموسم الماضي..

وعن مثله الأعلي في مانشستر يونايتد: "رايان جيجز، ونيكي بات، وبول سكولز، وجاري نيفيل، كانوا مثالًا للكثير من اللاعبين الشباب، وسيظلون كذلك".