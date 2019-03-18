رياضة | عاجل.. إصابة حارس المنتخب واستبعاده من مواجهتي النيجر ونيجيريا

خرج عامر عامر حارس مرمي فريق الإنتاج الحربي والمنتخب الوطني من حسابات الفراعنة في مواجهتي النيجر ونيجيريا.

وتعرض عامر عامر لإصابة قوية على مستوي الركبة ليغيب بشكل رسمي عن مباراتي النيجر في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ونيجيريا في لقاء ودي دولي.

وقرر الجهاز الفني بقيادة المكسيكي أجيري عدم استدعاء حارس جديد للقائمة التي يتواجد فيها الثلاثي أحمد الشناوي حارس بيراميدز ومحمد أبو جبل حارس سموحة وجنش حارس الزمالك.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب النيجر يوم السبت المقبل فيما سيواجه نيجيريا يوم الثلاثاء 26 مارس.