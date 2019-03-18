رياضة | الرجاء المغربي يُهدد بالانسحاب من السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرجاء المغربي يُهدد بالانسحاب من السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لوح نادي الرجاء البيضاوي المغربي بورقة الانسحاب من بطولة السوبر الإفريقي، وذلك بسبب شروط الإتحاد الإفريقي "كاف" بخصوص تكاليف بعثة الفريق إلي قطر لمواجهة الترجي التونسي.

وكشفت صحيفة "الصريح" التونسية أن الاتحاد الإفريقي أرسل خطابًا إلي نادي الرجاء المغربي يخبره فيه، أنه سيتحمل نفقات سفر 25 فردا فقط من بعثة الفريق المتجهة إلى قطر لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي الرياضي، وهو الأمر الذي اثار دهشة واستغراب مسؤولي النادي المغربي.

ووفقًا للصحيفة التونسية أن يبلغ عدد أفراد بعثة الرجاء المغربي من اللاعبين و الجهاز الفني أكثر من 32 فردا دون احتساب أعضاء مجلس الإدارة الذين سيسافرون مع الفريق، حيث يرغب النادي في اصطحاب جميع لاعبيه الفائزين بلقب بطولة الكونفيدرالية لقطر، وهذا لن يتماشي مع شروط "الكاف".

ويلتقي الرجاء المغربي مع الترجي التونسي في لقاء السوبر الإفريقي يوم 29 مارس الجاري بالعاصمة القطرية "الدوحة".