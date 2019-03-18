رياضة | كيف تطور قميص منتخب مصر مع شركة "بوما"؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف تطور قميص منتخب مصر مع شركة "بوما"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن القميص الجديد للمنتخب الوطني والذي سيرتديه خلال المواسم الأربعة المقبلة، وهو من انتاج شركة "بوما" العالمية والمتعاقدة مع إتحاد الكرة لمدة 4 سنوات بداية من العام الحالي، وحتي عام 2022.

وليست هذه المرة الأولي الذي يرتدي فيها منتخب مصر قمصان من تصميم شركة "بوما"، بل كانت الشركة راعية لملابس المنتخب الوطني في فترات سابقة بداية من عام 2000 وحتي عام 2012،وكانت شاهدة على إنجاز منتخب الفراعنة بالتتويج بـ3 ألقاب متتالية لبطولة أمم أفريقيا تحت قيادة المعلم حسن شحاتة

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير مراحل تطور قميص منتخب مصر مع "بوما":

- 2000:

كان قميص منتخب مصر من شركة "بوما" باللون الاحمر "السادة" يتصدره شعار الشركة واتحاد الكرة، مع وجود رقم اللاعبين في منتصف "الصدر"، بينما كان القميص البديل باللون الأخضر الكامل أيضًا.

- 2001:

قميص منتخب مصر كان باللون الأحمر مع وجود خطين عريضين باللون الأسود من الجانبين، واستمر اللون الأخضر لـ"الزي البديل".

- 2002:

ارتدي منتخب مصر قميصًا من انتاج شركة "بوما" في أمم إفريقيا 2002، وكان باللون الأخضر السادة مع وجود خطين باللون الأبيض في الجانبين.

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- 2004:

استمر "منتخب مصر" في ارتداء اللون الأحمر "السادة" بالزي الرسمي ولكن غيّر الزي الاحتياطي ليرتدي القميص والشورت والجوارب البيضاء.

- 2006:

- ارتدي منتخب مصر قميصه الأساسي باللون الأحمر "السادة" ولكن تغير الزي الاحتياطي باللون الأبيض.

- 2008:

لم يختلف تصميم القميص عن سابقه وظل باللون الأحمر الكامل مع تحريك الأرقام على صدر اللاعبين للاسفل قليلًا دون أي تغييرات واضحة في التصميم

- 2010:

ارتدي منتخب مصر القميص الأساسي باللون الاحمر الداكن "السادة"، دون أي تداخلات أو خطوط مع وضع أرقام اللاعبين على الصدر تحت شعار "بوما" واستمر اللون الأبيض للقميص البديل.

- 2019:

كشف اتحاد الكرة عن قميص منتخب مصر الجديد وهو باللون الأحمر مع وجود بعض "التمويجات" من درجة فاتحة من اللون نفسه، بينما الزي البديل جاء باللون الأبيض على نفس التصميم.