رياضة | مكافأت إجادة للاعبي التليفونات من أجل المنافسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكافأت إجادة للاعبي التليفونات من أجل المنافسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أبو العنين شحاته المدير الفنى للفريق الكروى بتليفونات بنى سويف عن شكره وتقديره لمجهودات مجلس ادارة النادى فى دعم الفريق بالفترة الماضية .

وقال شحاتة : "اشكر مجلس إدارة نادى تليفونات بنى سويف على دعمه للفريق لمنح مكافأة إجادة للاعبين عقب الفوز لقاء اسوان ونادي بني سويف.

واضاف : سنبذل قصارى جهدنا من أجل المحافظة على مال الصعود للممتاز أو الحصول على لقب الوصيف وانهاء المسابقة بشكل يليق باسم نادى التليفونات فمن وجهة نظرى وطبقا لأداء الفريق فى الدور الثانى فهو الاحق بالصعود

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وأشار "نينو" أنة لولا تعثر الفريق فى الدور الاول لكان أحد الفرق المتأهلة للدوري الممتاز.

وتابع قائلا : اتمنى الاستمرار مع منظومة محترمة بحجم نادى تليفونات بنى سويف الذى يوفر الجو النفسى والمعنوى لكى تعمل فى صمت وهدوء.

واختتم المدير الفنى لتيلفونات بنى سويف تصريحاته بقوله : اشكر الجهاز المعاون اللاعبين جميعا فدائما ما اكون مستمتعا فى التدريب معهم وعلاقتى معهم داخل وخارج الملعب علاقة أسرية وهذا هو سر النجاح واتمنى ان نحقق الصعود هذا الموسم أو الموسم القادم .

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الثالث بالمجموعة الاولى بدورى القسم الثانى برصيد 39 نقطة