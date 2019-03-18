رياضة | بنى سويف يعتذر لمجلس إدارة التليفونات في بيان رسمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف يعتذر لمجلس إدارة التليفونات في بيان رسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس ادارة نادى بنى سويف الرياضى بيانا عبر الصفحة الرسمية للنادى لتوضيح ملابسات أحداث مباراة الفريق امام شقيقه تليفونات بنى سويف والتي أقيمت ضمن مباريات الاسبوع 22 من دورى القسم الثاني، وشهدت فوز تليفونات بنى سويف على ضيفه بنى سويف الرياضى بنتيجة 4 / 2 .

وجاء بيان نادى بنى سويف الرياضى كالتالى :

بيان نادى بنى سويف الرياضى بخصوص المشادات والأحداث المؤسفة التى حدثت عقب انتهاء مباره كره القدم بين نادى بنى سويف مع مُضيفه نادى تليفونات بنى سويف فى إطار منافسات الدورى الممتاز ب .

Advertisements

يتقدم مجلس اداره نادى بنى سويف الرياضى برئاسة على سليم بالإعتذار إلى مجلس إداره نادى تليفونات وإلى الجهاز الفنى الخاص بالفريق وجميع اللاعبين

والضيوف الذين حضروا المباراة على التجاوزات التى حدثت فى حقهم من قبل الجهاز الفنى بنادى بنى سويف حيث ان مجلس الاداره لا يقبل اى تجاوز أو خطاء، ووجب التوضيح أن هذه المشادات والخروج عن النص جاء بسبب التوتر والحماس الزائد وأهميه المباراة فى مشوار الصعود إلى الدورى الممتاز وهو أمر معتاد عليه فى جميع الملاعب وأنه لا يتعدى كونه نرفزه ملعب وإنتهت و هذا ما ذُكر بالفعل فى تقرير مراقب المباره و نتمنى ان لا تأخذ الأحداث أكثر من حجمها خاصه وأنه لا يوجد بين مجلس اداره وجماهير الناديين سوى كل احترام وتقدير .

وبالرغم من تصعيد مجلس اداره نادى تليفونات بنى سويف و تقديم شكاوى الى الجهات المختصة و الغير مختصه و تصريحات المدير الفنى الخاص بنادى التليفونات على صفحات التواصل الاجتماعي التى تحمل بين طياتها معانى تُثير الشكوك والفتن وتزيد الاحتقان الا أن مجلس اداره نادى بنى سويف حريص على وأد الفتن والحفاظ على الاحترام والحب المتبادل بين الناديين .