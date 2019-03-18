رياضة | أفضل 50 مدربًا في تاريخ كرة القدم (جوارديولا الخامس)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفضل 50 مدربًا في تاريخ كرة القدم (جوارديولا الخامس) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن أفضل 50 مدربًا في تاريخ كرة القدم، وتصدر القائمة المدرب الهولندي رينوس ميتشيلز المدير الفني السابق لفريق برشلونة الاسباني ومنتخب هولندا خلال حقبة الستينيات.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أنه اعتمدت فى اختيار المدربين عدة معايير، بينها عدد البطولات التى حققها كل مدرب مع الأندية، والإرث الذى تركه للكرة العالمية، وشخصيته، وتأثير ذلك على من حوله.

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وجاء الهولندي "رينوس ميتشيلز" مدرب برشلونة ومنتخب هولندا السابق، في صدارة قائمة أفضل المدربين في التاريخ، بينما احتل الاسكتلندي السير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق المركز الثاني.

واحتل الايطالي اريجو ساكي مدرب إيه سي ميلان السابق المركز الثالث، والهولندي يوهان كرويف مدرب برشلونة السابق حل رابعًا، بينما جاء مدرب مانشستر سيتي الحالي بيب جوارديولا في المركز الخامس.

وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الحالي احتل المركز الـ 22 في القائمة، بينما جاء ألبرتو باتيو بالمركز الـ 28، و ارسين فينجر مدرب أرسنال السابق احتل المركز الـ 32، وجاء المدرب الفرنسي جون كلود سيودو بالمركز الـ50 بالقائمة.