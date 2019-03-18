رياضة | سيميوني يهدد ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيميوني يهدد ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يهدد نادي أتلتيكو مدريد غريمه التقليدي الريال في صفقة التعاقد مع جوليان براندت لاعب وسط فريق ليفركوزن الألماني في الصيف المقبل.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن ريال مدريد رصد التعاقد مع نجم ليفركوزن جوليان براندت لتعزيز صفوف الفريق بالموسم الجديد بناء على طلب الفرنسي زين الدين زيدان.

واضاف الموقع، أن سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد طلب من إدارة ناديه سرعة التحرك للتعاقد مع اللاعب وخطفه من أمام ريال مدريد.

واكد الموقع على أن تألق اللاعب في الفترة الماضية دفع الكثير من الأندية لطلب التعاقد معه أبرزها بوروسيا دورتموند ، بايرن ميونيخ ، باريس سان جيرمان ، ليفربول وأرسنال يسير على خطاه.