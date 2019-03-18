رياضة | وافد برشلونة الجديد ينتقد أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وافد برشلونة الجديد ينتقد أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد فرينكي دي يونج لاعب خط وسط أياكس أمستردام ، فريقه بعد الخسارة من إي زد آلكمار 1-0 بالأمس ضمن منافسات الدوري الهولندي.

وقد تجمد رصيد أياكس إلى 62 نقطة ليبقى في المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف بي إس في آيندهوفن المتصدر بـ67 نقطة في جدول ترتيب الدوري الهولندي ، مع عشر مباريات متبقية على إنتهاء بطولة الدوري.

وأثبت دي يونج موهبة برشلونة المستقبلية أنه محترف بعد النقد الذاتي لفريقه أياكس أثر الخسارة أمام الكمار بهدف نظيف.

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وقال دي يونج في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: إنه أمر مزعج للغاية للاعتماد على الأخرين للفوز بالدوري الهولندي ، ولم يعد لدينا أي شيء في أيدينا الآن.

وأعترف دي يونج بأنهم لعبوا أقل بكثير من مستواهم طوال المباريات السابقة.

ويريد جلاد ريال مدريد دي يونج في دوري الأبطال ، مغادرة أياكس عبر الباب الأمامي وذلك بالتتويج بلقب الدوري الهولندي.