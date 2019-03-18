الامارات | بالفيديو: جماهير الوداد المغربي تقرأ الفاتحة على ضحايا مسجدي نيوزيلندا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسم جمهور فريق الوداد المغربي صورة رائعة قبل مباراة فريقه في دوري أبطال أفريقيا أمام ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ووقفت جماهير الوداد خلال أحداث المباراة التي جمعت الفريقين أول أمس السبت في المدرجات، حيث قامت الجماهير وبصوت عال وموحد بقراءة سورة الفاتحة حداداً وتضامناً مع ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجد مدينة كرايست تشيريش النيوزيلندية، والذي أودى بحياة نحو 50 شخص. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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