شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى ملك «الليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت الصحف الإسبانية بالنجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد الفريق الكروى الأول بنادى برشلونة، بعدما سجل هاتريك فى فوز فريقه، مساء أمس الأول، على ريال بيتيس، بنتيجة 4/1، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدورى الإسبانى.

وعنونت صحيفة «سبورت»: «الليجا لديها ملك واحد.. برشلونة يوسع الفارق إلى 10 نقاط عن أقرب مطارديه قبل 10 مراحل على نهاية الليجا.. ميسى يحسم لقب الدورى الإسبانى بشكل كبير للبارسا بعد العرض الرائع فى بينتو فيامارين.. جماهير ريال بيتيس توجه التحية إلى ليو على مستواه».

وأضافت الصحيفة أن ليونيل ميسى عزز صدارته لقائمة هدافى الدورى الإسبانى برصيد 29 هدفاً، كما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى دوريات أوروبا ليقترب من الاحتفاظ بجائزة الحذاء الذهبى، كما سجل ميسى 28 هدفاً من ضربة حرة مباشرة فى الليجا.

وكتبت صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «بيتيس 1 – 4 برشلونة.. البارسا 10/10.. جماهير ملعب فيامارين تصفق لميسى».

وحقق النجم الأرجنتينى أرقامًا قياسية، بعدما بات أول لاعب فى تاريخ الدورى الإسبانى يسجل 3 أهداف «هاتريك» فى ملعبى إشبيلية وريال بيتيس بإقليم الأندلس فى موسم واحد.

وأصبح ليونيل ميسى ثانى أكثر لاعب تحقيقاً للانتصارات بمسابقة الدورى الإسبانى برصيد 333 انتصارا، خلف حارس ريال مدريد السابق، وبورتو البرتغالى الحالى، إيكر كاسياس، صاحب الـ334 انتصارا.

يعتبر ليونيل ميسى أكثر من ساهم فى تسجيل أهداف بالدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم، بعدما سجل 29 هدفاً وصنع 12 هدفاً أخرى.

من جانبه، عبر ليونيل ميسى أسطورة برشلونة، عن امتنانه لتحية جماهير ريال بيتيس خلال المباراة التى جمعت الفريقين.

وقال ميسى عن تحية جماهير ريال بيتيس: «أنا ممتن للغاية لهذه التحية من الجماهير، كلما حضرنا إلى هذا الملعب نُعامَل بشكل رائع. أنا سعيد بالانتصار المهم».

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وأضاف: «أنا محظوظ أن الأهداف سُجلَت، ولكن الأهم هو حصد نقاط المباراة. عرفنا أننا نواجه فريقا قويا وأردنا الابتعاد أكثر عن أتلتيكو مدريد».

وعن اقتراب حسم الدورى لصالح البارسا قال: «الأمر يتوقّف علينا، ولكن لم يُحسَم أى شىء بعد. نتمتع بأفضلية جيدة، ولكن هناك المزيد من النقاط لنتنافس عليها، علينا أن نواصل اللعب كما نفعل الآن».

فيما قال فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة: «على الرغم من أن شباك المنافس تلقت أهدافا من ميسى فإن جماهيره بدت مستمتعة بهذه الحقبة التى لا تصدق والتى صنعها ميسى، إنهم مستمتعون أيضا وأقروا بذلك، من المهم أنهم منحوه هذه التحية، هذا إقرار بما يقوم به. جماهير المنافسين تعانى منه لكنها تقدره بسبب الامكانات التى يملكها».

وأضاف فالفيردى: «أداء ليو كان استثنائيا فقد سجل ثلاثة أهداف لكن كان بوسعه أن يسجل أربعة وهذا يظهر لك مدى جودة الأداء الذى يقدمه»، ورفع ميسى أفضل لاعب فى العالم خمس مرات رصيده إلى 39 هدفا فى كافة المسابقات هذا الموسم قبل شهرين على نهاية الموسم.

فى سياق آخر، تعرض النجم الأوروجويانى لويس سواريز، لاعب فريق برشلونة، للإصابة فى مباراة فريقه بالأمس أمام ريال بيتيس ضمن لقاءات الجولة الـ28 من الدورى الإسبانى.

وتشير التقارير الطبية السابقة فى الحالات المشابهة لحالة لويس سواريز أن إصابته قد تنهى موسمه تمامًا، حيث تصل فترات الغياب بسببها لـ3 أشهر فى بعض الأحيان.

ويتم تقسيم خطورة الالتواء فى الكاحل لثلاث درجات، أولاها هى الدرجة الأولى والتى يغيب فيها المصاب بين 10 أيام و14 يوما، والدرجة الثانية التى تتراوح فترة علاجها بين 6 و8 أسابيع، بينما تصل الدرجة الثالثة لثلاثة أشهر.

وسيخضع سواريز للمزيد من الفحوصات الطبية اليوم من أجل تحديد فترة غيابه عن الملاعب تحديدًا، ومن المنتظر أن يصدر نادى برشلونة بيانًا بذلك فى الساعات المقبلة.

فى شأن آخر، منح أرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة، لاعبيه راحة سلبية لمدة أسبوع.

أشارت صحيفة «أس»الإسبانية، إلى أنه فى ظل انضمام عدد كبير من نجوم برشلونة إلى منتخباتهم فى التوقف الدولى، منح فالفيردى لاعبيه راحة لمدة أسبوع حتى الاثنين المقبل، وذلك بعد رباعية بيتيس فى «بينتو فيامارين».

أوضحت الصحيفة أن اللاعبين الذين لم يشاركوا مع برشلونة أمام ريال بيتيس سيخوضون فترتين تدريبيتين عصر اليوم، الإثنين، وصباح غد، ومن ثم الراحة والعودة 25 مارس المقبل.