أيمن حفني ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية

انتظم أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي.

وجاء انتظام “حاوي الزمالك”، عقب إنهائه البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي خضع له خلال الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز مساء الأربعاء المقبل.

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