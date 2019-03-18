قميص منتخب مصر الجديد

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن القميص الجديد للمنتخب الوطني الذي سيرتديه خلال المواسم الأربعة المقبلة، بناءً على التعاقد مع شركة “بوما” العالمية، بدءًا من العام الجاري وحتى نهاية عام 2022.

يذكر أن لاعبي المنتخب الوطني، بدأوا معسكرهم أمس، ببرج العرب، استعدادًا لمباراة النيجر والمقررة السبت 23 مارس الجاري، بالجولة الأخيرة من تصفيات بطولة الأمم الأفريقية، ضمن الاستعدادات لبطولة الأمم الإفريقية التي تقام بمصر هذا العام.

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