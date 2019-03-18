شكرا لقرائتكم النحاس يجهز ثلاثي الصندوق لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب القوة الضاربة للذئاب استعدادا لمواجهة الزمالك بعد غدا فى الجولة الـ25 للدورى .

ويأمل عماد النحاس فى تحقيق المفاجأة والفوز على الزمالك أسوة بما فعله مع الأهلى فى الدور الأول عندما فاز بهدف مقابل للاشئ أحرزه هداف الفريق أحمد على .

ويعقد المدير الفنى للمقاولون جلسات خاصة مع مهاجمى الفريق أحمد على ومحمد طلعت بالإضافة للكولومبى لويس أدواردو لتحفيظهم بعض الجمل التكتيكية خاصة وأنهم سيكون عليهم دورا كبيرا فى إنهاء الهجمات وإحراز الأهداف .