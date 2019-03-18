شكرا لقرائتكم فرج عامر يرد على أنباء إقالة التوأم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه بحضور تدريب الفريق اليوم بقيادة حسام حسن عقب الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون عقب الهزيمة من المصرى البورسعيدى . Advertisements وقد اجتمع فرج عامر باللاعبين وطالبهم بالأداء الرجولى والتمسك بالأمل بالتواجد وسط الكبار مؤكدا كل الدعم للجهاز الفنى بقيادة حسام حسن ، مؤكدا ان ثقته فى الجهاز الفنى بلا حدود وأنه منح المدير الفنى جميع الصلاحيات للخروج بالفريق لبر الأمان . وطالب عامر اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز على وادى دجلة فى المباراة القادمة المقرر لها 29 مارس الجارى من أجل الهروب من قاع الجدول

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر يرد على أنباء إقالة التوأم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.