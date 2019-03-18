يافرحة ما تمت.. سقوط جديد لـ مروان محسن فى الأهلي...

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جدة - عمرو شويل طالب الجهاز الطبي بالأهلى مروان محسن مهاجم الفريق باستغلال الأجازة التي حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام فى الراحة التامة، خاصة وأنه يعاني من إجهاد فى العضلتين الخلفية والسمانة. ويقدم مروان محسن مستويات جيدة مع الأهلى ليحجز لنفسه مكاناً أساسياً فى التشكيلة الحمراء، ويجهز الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي المهاجم الدولي لقيادة هجوم الفريق فى مواجهة الزمالك المقبلة ببطولة الدوري العام.

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