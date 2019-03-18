محمد عودة يعالج أخطاء بتروجت بهذه الطريقة...

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جدة - عمرو شويل يواجه فريق بتروجت بقيادة محمد عودة فريق المصري البورسعيدي يوم السبت القادم الموافق 23 من الشهر الجاري على ملعب ستاد بورسعيد و يواجه ايضاً فريق الانتاج يوم 25 بالقاهرة . و يسعى محمد عودة المدير الفنى لبتروجت إلى تجربة أكبر عدد من اللاعبين الذين لم يشاهدهم منذ حضوره لقيادة الفريق البترولى فنيا فى ظل تلاحم المباريات منذ قدومه وخوض الفريق لأربع مباريات خلال 12 يوم

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