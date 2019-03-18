شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وصلة مهارية من سيد معوض بكورة تنس وبلون أيروبكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيد معوض نجم الأهلى السابق، يعد واحدًا من أهم اللاعبين الذين ظهروا وتألقوا فى الجبهة اليسرى داخل مصر سواء على مستوى الأندية أو المنتخب الأول، ويعد أيضًا من أحد نجوم الجيل الذهبى للقلعة الحمراء وصاحب الصولات والجولات من الناحية اليسرى على مدار تواجده مع الأحمر.

ما زال سيد معوض يحافظ على لياقته البدنية وكذلك الفنية، حيث قام باستعراض مهاراته بمداعبة كرة التنس التى لا يتعدى حجمها قبضة اليد، كما قام أيضًا بمداعبة بلون الأيروبكس التى يتعدى حجمها أضعاف حجم كرة القدم.