شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يحصد المركز الثالث بكأس مصر لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سلة سبورتنج على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 75/81 فى نهائى كأس السلة ليحتل المركز الثالث بترتيب فرق البطولة بينما وقع الاتحاد رابعًا. وتقام الآن مباراة الأهلى والجزيرة على حسم لقب البطولة بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر. يذكر أن الأهلى حصد اللقب 10 مرات من قبل بينما الجزيرة اكتفى به 3 مرات.

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