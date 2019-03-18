بتروجت يواجه المصرى والإنتاج وديًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق بتروجت بقيادة محمد عودة فريق المصرى البورسعيدى يوم السبت المقبل 23 من الشهر الجارى على ملعب استاد بورسعيد ويواجه أيضًا فريق الإنتاج يوم 25 بالقاهرة.
ويسعى محمد عودة المدير الفنى لبتروجت إلى تجربة أكبر عدد من اللاعبين الذين لم يشاهدهم منذ حضوره لقيادة الفريق البترولى فنيًا فى ظل تلاحم المباريات منذ قدومه وخوض الفريق لأربع مباريات خلال 12 يومًا.
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