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بتروجت يواجه المصرى والإنتاج وديًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق بتروجت بقيادة محمد عودة فريق المصرى البورسعيدى يوم السبت المقبل 23 من الشهر الجارى على ملعب استاد بورسعيد ويواجه أيضًا فريق الإنتاج يوم 25 بالقاهرة.

ويسعى محمد عودة المدير الفنى لبتروجت إلى تجربة أكبر عدد من اللاعبين الذين لم يشاهدهم منذ حضوره لقيادة الفريق البترولى فنيًا فى ظل تلاحم المباريات منذ قدومه وخوض الفريق لأربع مباريات خلال 12 يومًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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