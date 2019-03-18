سوبر كورة.. سيناريو انتحارى من أيمن حفنى للهروب من جحيم جروس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم رفض أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، افتعال الأزمات فى العلن بعد تجاهله بشكل مستمر من جانب السويسرى كرستيان جروس، إلا أن الحاوى قرر التحرك فى الساعات الماضية. لمتابعة التفاصيل اضغط هنا .. Advertisements

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