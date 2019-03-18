شكرا لقرائتكم خبر عن راحة إجبارية لمروان محسن فى الأهلى بسبب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الجهاز الطبى بالأهلى مروان محسن مهاجم الفريق باستغلال الإجازة التى حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام فى الراحة التامة، خاصة أنه يعانى من إجهاد فى العضلتين الخلفية والسمانة. ويقدم مروان محسن مستويات جيدة مع الأهلى ليحجز لنفسه مكانًا أساسيًا فى التشكيلة الحمراء، ويسعى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى إلى تجهيز المهاجم الدولى لقيادة الفريق فى مواجهة الزمالك المقبلة ببطولة الدورى العام.

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