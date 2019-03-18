شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التأهل الأفريقى.. الأهلى على موعد مع الأفراح المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما نجح فريق الأهلى الأول لكرة القدم فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا كأول مجموعته فى دور المجموعات بالفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شىء على شبيبة الساورة الجزائرى فى برج العرب، تنتظر القلعة الحمراء الأفراح المحلية والأفريقية على صعيد الألعاب الشهيدة.

يسعى الأهلى للتتويج بلقب كأس مصر لكرة السلة على حساب الجزيرة فى المواجهة التى ستجمعهما فى الساعة والنصف مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر.

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صعد الأهلى نهائي الكأس الليلة بعد مواجهة صعبة أمام الاتحاد السكندري فاز فيها الأحمر 61/60، بينما فاز الجزيرة على سبورتنج بنتيجة 73 / 70.

كما أن فريق الأهلى على موعد مع حصد كأس مصر للرجال فى حالة الفوز على طلائع الجيش فى اللقاء الذى سيجمعهما فى السادسة مساء غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة.

لاسيما أن الأهلى يسعى إلى الاحتفاظ باللقب الأفريقى لسيدات الكرة الطائرة فى البطولة التى يستضيفها النادى الأهلى حاليًا بمشاركة 17 فريقًا، وسط طموح فى الاحتفاظ أيضًا بلقب أفريقيا للرجال فى البطولة التى ستنطلق خلال الفترة من 1 حتى 10 أبريل المقبل.