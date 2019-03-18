شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يساند "العميد" فى أول تدريبات سموحة استعدادًا لدجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة تدريب الفريق اليوم بقيادة حسام حسن عقب الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون عقب الهزيمة من المصرى البورسعيدى .

واجتمع فرج عامر باللاعبين وطالبهم بالأداء الرجولى والتمسك بالأمل بالتواجد وسط الكبار، مشددًا على تقديم كل الدعم للجهاز الفنى بقيادة حسام حسن، مؤكدًا أن ثقته فى الجهاز الفنى بلا حدود وأنه منح المدير الفنى جميع الصلاحيات للخروج بالفريق لبر الأمان.

وطالب عامر اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز على وادى دجلة فى المباراة المقبلة المقرر لها 29 مارس الجارى من أجل الهروب من قاع الجدول.