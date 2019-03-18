شكرا لقرائتكم خبر عن 5 بدائل أمام لاسارتي لتعويض غياب نيدفيد فى قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح كريم نيدفيد، لاعب النادى الأهلى، واحدًا من أهم عناصر فريقه فى منطقة وسط الملعب، بعد حجزه مكانًا أساسيًا فى منطقة الوسط بجوارعمرو السولية، ويغيب كريم نيدفيد عن الأهلى فى مواجهة القمة المقبلة أمام الزمالك بداعى الإيقاف، الأمر الذى يضع الجهاز الفنى فى حيرة من أمره لاختيار خليفته فى الوسط الأحمر أمام الغريم التقليدى، لتتم المفاضلة بين عدده بدائل أبرزه:

حسام عاشور

أصبح حسام عاشور نجم وسط الأهلى جاهزًا للمشاركة فى المباريات، بشكل كامل بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الأهلى طوال الفترة الماضية، إلا أن مشاركته فى لقاء القمة تتوقف على نجاح اللاعب فى الوصول لفورمته البدنية.

أحمد فتحى

رغم مشاركة أحمد فتحى فى مركز الظهير الأيمن بشكل أساسي، إلا أن الجوكر تألق كثيرًا فى وسط الملعب فى الوقت الذى طُلب منه ذلك، ولذلك يعد فتحى خيارًا مهماً أمام لاسارتي لمجاورة عمرو السولية فى مباراة القمة.

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هشام محمد

فى حالة تعافى هشام محمد من الإصابة سيكون خيارًا مهمًا أمام لاسارتي لتعويض غياب كريم نيدفيد، خاصة أن المدرب الأورجوياني مقتنع بإمكانيات هشام محمد، وكان يعتمد عليه بشكل أساسى قبل تعرضه للإصابة.

حمدي فتحى

فى حالة نجاح حمدي فتحى فى التعافي سريعًا من الإصابة سيكون حمدي فتحى خيارًا مميزًا أمام لاسارتي، وإن كانت فرصة تعد ضئيلة لعدم اكتمال شفائه حتى هذه اللحظة.

رامي ربيعة

قد تشهد مواجهة الزمالك ظهور رامي ربيعة فى تشكيلة الأهلى بعد غياب، خاصة أن مشاركة اللاعب فى مركزه الأصلي المساك تعد صعبة، فى ظل تألق الثلاثي أيمن أشرف وسعد سمير وياسر إبراهيم.