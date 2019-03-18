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المقاولون يجهز القوة الضاربة للفوز على الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب القوة الضاربة للذئاب استعدادًا لمواجهة الزمالك بعد غدٍ فى الجولة الـ25 للدورى .

ويأمل عماد النحاس فى تحقيق المفاجأة والفوز على الزمالك أسوة بما فعله مع الأهلى فى الدور الأول عندما فاز بهدف مقابل لا شىء أحرزه هداف الفريق أحمد على .

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ويعقد المدير الفنى للمقاولون جلسات خاصة مع مهاجمى الفريق أحمد على ومحمد طلعت بالإضافة للكولومبى لويس أدواردو لتحفيظهم بعض الجمل التكتيكية خاصة أنهم سيكون عليهم دورًا كبيرًا فى إنهاء الهجمات وإحراز الأهداف .

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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