حوار الخليج 365.. النحاس يتحدث عن تدريب الأهلي.. وتواصله مع آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

نجح عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب انتشال الفريق من منطقة الهروب من الهبوط وتذيل جدول ترتيب الدوري ليضعه في منافسة على المربع الذهبي، بعد أن تولى المهمة الفنية خلفا لعلاء نبيل المدير الفني الأسبق.

المدرب الشاب حفر اسمه من ذهب في عقول جميع المتابعين للدوري المصري بعد نتائجه مع جميع الفرق التي سبق تدريبها وترك بصمة جيدة في الدوري.

حرص الخليج 365 على محاورة عماد النحاس للحديث عن مباراة الزمالك وحلم تدريب الأهلي وعدم انضمام أحمد علي لمنتخب مصر خلال معسكره الحالي الذي سيخوض خلاله مواجهتي النيجر ونيجيريا.

حدثنا عن مباراة الزمالك المقبلة؟

مباراة ستكون في غاية الصعوبة نحن نبحث عن الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية للمنافسة على المربع الذهبي، ونفس الحال لنادي الزمالك الذي يبحث عن الفوز للحفاظ على صدارة جدول مسابقة الدوري ولكن المقاولون قادر على تحقيق الفوز.

ما تعليقك على تأجيل موعد مباراة الزمالك؟

ليس لدي تعليق، ولكن بكل تأكيد كنت أتمنى أن تقام المباراة في موعدها الذي تحدد في السابق، لكن المقاولون العرب يساند الأهلي والزمالك في المحافل الأفريقية وليس لدينا أي اعتراض لمصلحة القطبين في أفريقيا.

هل تفكر في تأجيل المباراة بسبب انضمام يوسف الجوهري للمنتخب الأولمبي؟

سنعمل على حل هذا الأمر مع المنتخب الاولمبي مثلما حدث من قبل مع نادي الزمالك، هذا الأمر في غاية السهولة و نحن في نادي المقاولون نوافق على أي وضع لمصلحة الكرة المصرية.

ما تعليقك على غياب لاعبي المقاولون عن المنتخب، خاصة أحمد علي؟

احترم وجهه نظر المنتخب وعلى اللاعب أن يجتهد حتى ينضم خاصة وأن الجهاز الفني دائما ما يتواجد في جميع المباريات بالدوري ويرى جميع اللاعبين.

Advertisements

هل المقاولون قادر على التواجد في المربع الذهبي؟

هو حلم مشروع لنا المنافسة على المركز الرابع ولكن الأمر صعب في ظل منافسة فرق كبيرة مثل مصر المقاصة والإسماعيلي والمصري والانتاج الحربي فأعتقد أن التواجد سيكون صعب بالنسبة لنا.

ماذا عن حلم تدريب النادي الأهلي؟

النادي الأهلي بيتي وشرف كبير لي أن اكون متواجد فيه بأي وقت وتحت أي منصب وبالتأكيد أحلم بالعودة له.

هل ستوافق إذا عرض عليك منصب الرجل الثاني؟

ليس لدي أي مشكلة في المناصب ولكن الأهم أن يكون لي دورًا مع الفريق ودائما ما اعتادنا أن يكون لدينا دور داخل القلعة الحمراء تحت أي مسمى.

كيف ترى حظوظ الأهلي في الفوز ببطولة أفريقيا؟

المنافسة صعبة، الأهلي ما زال لديه مشوار كبير ودائما مطالب بتحقيق اللقب وأتمنى أن يفوز الأهلي بالبطولة هذا الموسم وكذلك الزمالك في الكونفدرالية ونرى سوبر أفريقي بين القطبين.

ماذا عن الدوري هذا الموسم من وجهه نظرك؟

المنافسة على المراكز الأولى لم تحسم حتى الآن ونفس الحال في مراكز الهبوط، هذا الموسم من أقوى الدوريات على مدار العشرة سنوات الأخيرة.

هل تواصلت مع تركي آل شيخ بعد مبادرته الأخيرة لك وتصريحاته تجاهك؟

أولا، تركي آل شيخ عندما تحدث عني كان بصفته رئيس الاتحاد العربي وليس مالك نادي بيراميدز وأنا عندما وجهت له الشكر كان لهذا السبب ايضا، وقال هذا بالنص "أتمنى أن يسمح لنا عماد النحاس أن نسانده خلال الفترة المقبلة من خلال توفير دورات تدريبية وفترات معايشة خارج مصر" فقدمت له الشكر على حديثه الجيد عني وعن نادي المقاولون وهذا سيكون تحت مظلة الاتحاد العربي بعيدًا عن الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز.